Impatto scooter contro furgone, muore Matteo a 22 anni, il ragazzo aveva un sogno, diventare allenatore

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane allenatore e studente universitario perde tragicamente la vita in un incidente stradale a Roma, lasciando una comunità sportiva e accademica in lutto.

Un sogno interrotto troppo presto

Matteo Mancia, un ragazzo di 22 anni, è tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale a Roma, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici, e nella comunità sportiva che lo aveva accolto come allenatore. Matteo, studente di Pedagogia presso l’Università Pontificia Salesiana, era profondamente impegnato nel mondo dello sport, guidando con passione e dedizione i giovani calciatori dei “pulcini”. La sua aspirazione era quella di diventare un allenatore professionista, un sogno che purtroppo non avrà mai l’opportunità di realizzare. Daniela Rippa, presidente dell’Associazione sportiva Don Bosco Nuovo Salario, lo ha descritto come un individuo straordinario, apprezzato per la sua onestà, lealtà, e dolcezza.

L’impatto sulla comunità

La morte di Matteo ha scosso profondamente la comunità locale, che lo ricorda non solo come un talento emergente nel campo dello sport, ma anche come una persona di grande valore umano. La tragica scomparsa è avvenuta in un’intersezione già nota per la sua pericolosità, dove Matteo è stato coinvolto in uno scontro fatale mentre era in sella al suo scooter. Questo evento ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale nell’area. La sua dedizione agli studi e al calcio giovani è stata una fonte di ispirazione per molti, come dimostra l’affetto e il rispetto espresso da colleghi di studio e membri dell’università.

Un ricordo che perdura

La comunità ha espresso il suo dolore e la sua stima per Matteo con una messa in suo onore e la previsione di funerali che permetteranno a tutti coloro che lo hanno conosciuto di dare l’ultimo saluto. La perdita di Matteo è avvertita in modo particolare dai giovani calciatori che egli allenava, per i quali era diventato un vero e proprio punto di riferimento.