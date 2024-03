Pneumatico impazzito, gomma si stacca da un’auto e colpisce un’altra vettura, muore sul colpo una ragazza, sei le persone ferite

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sull’A1: la perdita di una giovane vita per uno pneumatico impazzito

Un fatale incidente autostradale

Nella serata di ieri, giovedì 14 marzo 2024, una tragica sequenza di eventi ha strappato una giovane ragazza alla vita mentre percorreva l’autostrada A1, nel tratto tra Colleferro e Anagni, al chilometro 598, una zona al confine tra le province di Frosinone e Roma. Viaggiando verso Roma, la ragazza è stata colpita da uno pneumatico scagliatosi improvvisamente dalla corsia opposta, dopo essersi staccato da un’altra vettura. Questo fatale incontro ha avuto esiti devastanti per lei e per altri utenti della strada.

L’immediato intervento dei soccorsi

Gli agenti della polizia stradale di Frosinone e il personale sanitario del 118 sono accorsi prontamente sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi, le condizioni della giovane alla guida della sua Lancia Y sono apparse subito critiche, portando al suo tragico decesso in ospedale durante la notte. L’evento ha causato non solo dolore e perdita ma ha anche messo in evidenza la pericolosità degli imprevisti che si possono verificare sulle autostrade.

L’incidente ha lasciato dietro di sé una scia di caos lungo l’autostrada, con diversi veicoli coinvolti e sei persone ferite, tutte trasportate in ospedale.