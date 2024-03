Bari, durante la partita Bari Sampdoria fanno esplodere un petardo che colpisce un bambino, interviene il 118

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante il match di Serie B a Bari, un giovane fan ha vissuto un momento di paura.

Un evento inaspettato durante una partita di calcio

Durante la competizione sportiva tra Bari e Sampdoria, tenutasi nello stadio San Nicola, un episodio ha turbato la normale esuberanza del tifo calcistico. “L’esplosione di un petardo”, come riferito da fonti sul posto, ha creato un momento di panico e preoccupazione, soprattutto quando si è scoperto che tra i colpiti c’era un bambino di soli otto anni. Fortunatamente, il piccolo tifoso, trovandosi nel settore dedicato ai sostenitori della Sampdoria, non ha subito lesioni gravi. Il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 ha permesso di assicurargli le cure necessarie e il successivo trasporto in ospedale per accertamenti.

La reazione delle autorità e il sostegno della comunità

Questo spiacevole incidente non è passato inosservato agli occhi delle autorità, che hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. La comunità calcistica e i tifosi di entrambe le squadre hanno espresso la loro vicinanza al giovane e alla sua famiglia, rinnovando l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza all’interno degli impianti sportivi. “La sicurezza nei nostri stadi è una priorità assoluta,” hanno commentato alcuni tifosi, sottolineando come episodi del genere non debbano trovare spazio in contesti dedicati allo sport e all’intrattenimento familiare.