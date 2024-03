Bari, scomparsa nel nulla bimba di 9 anni al quartiere Madonnella, la piccola si chiama Carmen Giliberti

0 Condivisioni acebook Twitter

Allerta a Bari nel quartiere Madonnella per la scomparsa di Carmen Giliberti, 9 anni.

Mobilizzazione per la ricerca

Nel cuore del quartiere Madonnella a Bari, la comunità è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Carmen Giliberti, una bambina di soli 9 anni.

L’allarme è stato dato e immediatamente si sono mobilitate le forze dell’ordine per avviare le ricerche. La tensione è palpabile tra i residenti, preoccupati per la sicurezza dei più piccoli e per il benessere della famiglia Giliberti. La madre di Carmen, colpita duramente dalla notizia, ha avuto un malore, rendendo l’evento ancora più angosciante per tutti coloro che sono coinvolti.

Coinvolgimento di un adolescente

L’attenzione si è rivolta anche a un ragazzo di 14 anni, attualmente irreperibile, con il quale Carmen potrebbe essere stata vista l’ultima volta. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di mistero e urgenza alle ricerche, poiché il giovane al momento non è contattabile, avendo il telefono spento. La situazione solleva questioni sulle dinamiche che hanno portato alla scomparsa di Carmen e sul ruolo che il ragazzo potrebbe avere avuto nell’intera vicenda.

Appello alla città

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente grazie ai social network, dove è stato lanciato un appello per raccogliere qualsiasi informazione che possa aiutare a ritrovare Carmen.