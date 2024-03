Puglia, statale 100 impatto tra due auto, muoiono tre persone, due donne e un ragazzo, tre i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico scontro su statale 100 lascia tre morti e tre feriti: due auto coinvolte nel sinistro vicino a Mottola, con intervento immediato dei soccorsi.

Impatto a Mottola

Nel pomeriggio, una tragica collisione ha scosso la statale 100 vicino a Mottola, in provincia di Taranto. Due vetture, una Bmw e una Peugeot, si sono scontrate per cause ancora da chiarire, provocando un bilancio devastante: tre persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite. “Tra le lamiere contorte delle due macchine sono rimaste uccise tre persone”, riportano le fonti locali, sottolineando la gravità dell’accaduto. Le vittime, due donne e un ragazzo, erano tutte occupanti della Peugeot, mentre tra i feriti si conta una famiglia composta da una coppia con un bambino.

Tempestivi interventi di soccorso

Immediata è stata la mobilitazione dei soccorsi, grazie alla prontezza degli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo. Nonostante gli sforzi, per tre occupanti non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre feriti sono stati prontamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Anche le squadre dell’Anas hanno raggiunto il luogo dell’incidente per gestire la situazione e facilitare i soccorsi.