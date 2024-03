Domenica In, Simona Ventura stoccata a Paolo Bonolis: “Cosa ha fatto a Sanremo 2004”

0 Condivisioni acebook Twitter

La svolta inaspettata del Festival di Sanremo 2004: Simona Ventura prende il comando

Un cambio di direzione all’ultimo minuto ha trasformato l’edizione 2004 del Festival di Sanremo, un evento che ha segnato non solo la carriera di Simona Ventura ma anche la storia della manifestazione stessa.

Un ritorno e una rivelazione su Domenica In

Durante un’intervista con Mara Venier a Domenica In, Simona Ventura ha condiviso un momento significativo del suo passato televisivo, ripercorrendo le tappe che l’hanno portata a condurre il Festival di Sanremo nel 2004. La conversazione ha toccato diversi argomenti, inclusa la loro precedente interruzione di comunicazione. Ventura ha spiegato: “Non ricordiamo nemmeno il motivo del perché ci siamo allontanate”. Il dialogo ha poi virato sul Festival di Sanremo, dove Ventura ha rivelato: “Lo doveva fare un nostro collega che si è poi tirato fuori quando ha visto la parata a inizio gennaio”. Nonostante la pressione di Venier per sapere di chi si trattasse, Ventura ha mantenuto una certa discrezione, limitandosi a dire: “Certo, ohhh. Uno dei numeri uno. Non ha fatto niente di che, si è tirato indietro. Io ero un treno e ho detto di sì”.

Da Paolo Bonolis a Simona Ventura: una transizione improvvisa

La storia dietro al Festival di Sanremo 2004 è stata caratterizzata da un cambio di conduzione che ha visto Simona Ventura subentrare a Paolo Bonolis, il quale aveva rinunciato al ruolo per divergenze con il direttore artistico Tony Renis. Ventura, già in luce per il successo dell’Isola dei Famosi, ha accettato la sfida, organizzando l’evento in un tempo record. La sua leadership ha portato a un’edizione memorabile, segnata dalla vittoria di Marco Masini.