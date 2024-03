Divampa un incendio su un camion, l’autista salva 15 vitelli, tutti gli altri muoiono carbonizzati

0 Condivisioni acebook Twitter

Sull’autostrada A5 tra Volpiano e Settimo, un autista si trasforma in eroe salvando 15 vitelli da un rogo che ha avvolto il suo camion.

Un drammatico risveglio sulla A5

Alle prime luci dell’alba, un incidente scioccante ha turbato la tranquillità dell’autostrada A5 Torino-Aosta. Un camion che trasportava 58 vitelli verso destinazioni ignote è diventato improvvisamente una trappola mortale quando ha preso fuoco a causa di un guasto meccanico. L’episodio si è verificato tra le località di Volpiano e Settimo, lanciando le squadre di emergenza in una corsa contro il tempo.

L’autista del camion, in una disperata lotta per salvare il salvabile, è riuscito a liberare 15 dei giovani animali. Tuttavia, la maggior parte del carico non ha avuto scampo, concludendo la propria esistenza in un modo tragico e improvviso. “L’incidente probabilmente dovuto a un guasto meccanico”, hanno dichiarato le autorità, sottolineando la natura inaspettata della catastrofe.

La risposta delle autorità e la comunità in lutto

L’autostrada è stata prontamente chiusa in direzione Torino, con gli automobilisti costretti a deviare il proprio percorso all’uscita di San Giorgio Canavese. Sul luogo del disastro sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e veterinari dell’Asl To4, collaborando nelle operazioni di recupero e assistenza.

Molti hanno espresso la propria vicinanza all’autista eroico e tristezza per la perdita degli animali. Le operazioni di soccorso e pulizia hanno richiesto diverse ore.

Le parole dell’autista: un misto di coraggio e dolore

“L’ho fatto per salvare chi potevo”, ha dichiarato l’autista. La sua rapidità di pensiero e determinazione hanno evitato che la tragedia assumesse proporzioni ancora maggiori, salvando vite innocenti dall’incenerimento.