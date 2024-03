Fiorello dà una strepitosa lezione di vita: “Fuori onda su mia figlia? Viva la libertà d’espressione”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fiorello scherza sulla vicenda del fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo in “Viva Rai2!”

Un fuorionda che fa discutere

Durante la puntata del 20 marzo di “Viva Rai2!”, Fiorello ha affrontato con leggerezza la questione del fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo, giornalista del Tg2, creando attesa nel pubblico. Inizialmente evasivo, ha poi condiviso la sua reazione positiva all’incidente: “Queste cose scappano”. Fiorello ha rivelato di aver risolto la questione direttamente con Giacovazzo tramite una telefonata, sottolineando un’esito amichevole. La sua speranza è che non ci siano provvedimenti disciplinari, apprezzando la libertà di espressione anche nei fuorionda.

Il commento di Fiorello e la reazione

Fiorello ha esplorato l’incidente con umorismo, sottolineando come anche lui sia soggetto a possibili fuorionda compromettenti. La sua reazione al fuorionda di Giacovazzo—che aveva elogiato la performance di Fiorello e sua figlia Angelica durante il Tg2—è stata di comprensione e leggerezza. Ha commentato: “Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male”. Questo approccio rilassato evidenzia la sua visione pragmatica e aperta riguardo agli inevitabili scivoloni nella comunicazione mediatica.

Tra scherzo e realtà: Angelica Fiorello

La situazione ha offerto l’occasione per uno scambio scherzoso riguardo al futuro televisivo di Angelica Fiorello, la figlia di Fiorello. Il conduttore ha giocato sulla battuta di Giacovazzo, immaginando uno scenario in cui sua figlia ottenesse la conduzione di 12 programmi, incluso Sanremo. Con la tipica verve comica, Fiorello ha ironizzato sul possibile coinvolgimento familiare nei grandi palchi della TV italiana, evidenziando come il suo approccio al mondo dello spettacolo sia sempre filtrato da una lente ironica e autoironica.