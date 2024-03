Fedez e Chiara Ferragni cambiano approccio: i figli ora solo di spalle sui social

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez e Chiara Ferragni, una volta coppia simbolo di condivisione senza filtri, hanno deciso di adottare una nuova politica per quanto riguarda le immagini dei loro figli, Leone e Vittoria, sui social media

La decisione segna un netto cambiamento rispetto al passato: i bambini verranno mostrati, ma solo di spalle.

Una scelta dettata da considerazioni sulla privacy

La decisione arriva in un momento in cui la sovraesposizione dei minori da parte delle celebrità e degli influencer è oggetto di crescenti critiche e preoccupazioni. Fedez e la Ferragni hanno optato per una maggiore protezione dell’identità dei loro figli, evitando di mostrarne i volti nei contenuti pubblicati online. Questo cambio di rotta potrebbe essere influenzato anche dalle discussioni legislative in corso, con una proposta di legge mirata a tutelare maggiormente la privacy dei minori sui social network.

Un dibattito più ampio sulla privacy online dei minori

La scelta di Fedez e della Ferragni arriva in un contesto di dibattito pubblico e legislativo sulla privacy dei minori nel mondo digitale. La questione della sovraesposizione online riguarda non solo le famiglie di influencer ma tutte le persone che condividono contenuti sui minori online. Con questa mossa, l’ex coppia dimostra una presa di coscienza e una possibile evoluzione nel modo di gestire la propria vita pubblica e quella dei propri figli..