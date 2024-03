La storia di Arnaldo, 83enne costretto a vivere in aeroporto per sei mesi, con la pensione non si poteva pagare un fitto, ha trovato finalmente casa

0 Condivisioni acebook Twitter



Un nuovo inizio per Arnaldo: l’83enne lascia l’aeroporto per una casa temporanea grazie all’aiuto di una hostess amica.

La svolta per Arnaldo

Bologna ha assistito alla storia di Arnaldo, un 83enne che ha trascorso mesi in una situazione precaria all’aeroporto Marconi, trovando ora una nuova speranza. Grazie all’intervento di Barbara Loconte, una hostess che si è legata a lui in amicizia, Arnaldo ha potuto dire addio alla sua quotidianità all’aeroporto. “Oggi ho accompagnato Arnaldo nella sua nuova casa,” ha dichiarato Loconte a Fanpage.it, mostrando come il sostegno individuale possa fare la differenza nell’assistenza alle persone in difficoltà.

La vita all’aeroporto

Arnaldo aveva descritto la sua esperienza all’aeroporto Marconi come un’esistenza difficile, soprattutto di notte. Ha vissuto su una panchina rossa e ha affrontato le notti freddo e solo, coprendosi con sacchi a pelo e coperte. “Io desidero solo una casa, non una casa grande. Una stanza, un bagno, un pezzo di cucina, un letto: qui la notte è un incubo, non è come per chi perde il volo,” aveva condiviso, evidenziando il bisogno umano fondamentale di un rifugio sicuro.

Il supporto della comunità

La determinazione di Barbara Loconte ha portato a una soluzione temporanea per Arnaldo, dimostrando il potere dell’azione comunitaria. Attraverso i suoi sforzi e la generosità di conoscenti, è stato possibile fornire a Arnaldo una casa temporanea. Questo gesto di solidarietà ha offerto a Arnaldo una pausa dal suo difficile quotidiano, mentre il comune di Bologna lavora a una soluzione più permanente. “Io ho sparso un po’ la voce e alcune persone meravigliose hanno dato la disponibilità di questo appartamento,” ha spiegato Loconte, sottolineando l’importanza della comunità nel sostenere i suoi membri più vulnerabili.