“LOL – Chi Ride è Fuori”, Fedez crede di entrare per spiegare le regole ma lo trattengono e diventa concorrente

Fedez si unisce come concorrente a “LOL – Chi Ride è Fuori”, ma alcune delle sue battute vengono escluse per via del loro tono particolarmente irriverente.

Da conduttore a concorrente: la svolta di Fedez

Fedez, noto per essere stato alla guida di “LOL – Chi Ride è Fuori” nelle sue prime tre stagioni, ha fatto una sorprendente comparsa come concorrente nella quarta edizione del programma. La sua transizione da conduttore a partecipante ha catturato l’attenzione del pubblico, ansioso di vedere come si sarebbe comportato dall’altra parte della barricata. La decisione di includerlo tra i concorrenti è stata una mossa inaspettata, rivelata da Nicole Morganti, la responsabile di Amazon, che ha descritto l’ingresso di Fedez nel cast come una sorpresa persino per lo stesso rapper.

Le battute di Fedez: tra humor nero e censura

Durante la conferenza stampa a Roma, Fedez ha condiviso un’insight sulla sua esperienza nel programma, rivelando che “tante delle battute che ho detto sono state tagliate, non sono piaciute, compresa la prima”. Questa decisione di tagliare alcune delle sue battute dal montaggio finale è stata attribuita al suo stile di humor, decisamente incline al black humor, che non ha trovato spazio all’interno delle linee guida di Amazon. Tra gli esempi di questo suo approccio alla comicità, Fedez ha citato una controversa battuta su Emanuela Orlandi fatta durante il podcast “Muschio Selvaggio”, che ha evidenziato la natura provocatoria delle sue osservazioni umoristiche. Maurizio Lastrico, collega e comico del cast, ha confermato il carattere “cattivissimo” dell’umorismo di Fedez.

Un cast eclettico per la nuova stagione

La quarta stagione di “LOL – Chi Ride è Fuori” si avvale di un cast stellare, che oltre a Fedez, comprende nomi di spicco dell’ambiente comico e dello spettacolo italiano come Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e Loris “Lunanzio” Fabiani. La presenza di Fedez tra i concorrenti aggiunge un ulteriore elemento di novità e intrattenimento alla stagione, promettendo momenti di ilarità, sorprese e, inevitabilmente, un po’ di polemica, data la natura delle sue battute e la decisione di escluderle dal programma.