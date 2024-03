Muore in classe studentessa di 15 anni per un improvviso malore, la scuola sotto shock. Indagine in corso

0 Condivisioni acebook Twitter

Una studentessa di 15 anni è tragicamente deceduta a seguito di un malore improvviso mentre si trovava nella sua classe all’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano.

Tragedia a scuola

Questa mattina, una giornata che doveva trascorrere come le altre si è trasformata in tragedia presso l’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli.

Una giovane studentessa di appena 15 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in classe.

“La ragazza non ha avuto scampo”, riportano le fonti ufficiali, descrivendo la situazione di estremo sgomento che si è venuta a creare tra compagni e docenti.

L’intervento dei soccorsi

Non appena la studentessa ha manifestato i primi sintomi del malore, il personale scolastico ha immediatamente allertato i soccorsi.

Gli operatori sanitari, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato tutte le manovre di rianimazione possibili, ma purtroppo la giovane “non ha ripreso conoscenza”.

Nonostante gli sforzi, il cuore della studentessa ha cessato di battere poco dopo l’arrivo dell’ambulanza, lasciando una comunità scolastica e una famiglia in lutto.

Le indagini in corso

Il tragico evento ha scatenato l’intervento immediato delle autorità competenti. I carabinieri della stazione di Giugliano sono prontamente intervenuti per svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il corpo della ragazza è stato trasferito presso la Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove si attende di svolgere l’autopsia “per accertare le cause del decesso”.

Le indagini, affidate ai carabinieri, cercheranno di fare luce su questa tragica vicenda che ha scosso l’intera comunità di Giugliano.