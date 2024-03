Gioco fatale, Alberto a 27 anni muore cadendo dal tetto di un’auto in corsa: l’amico alla guida viene denunciato

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tragico destino di Alberto Tron, 27 anni, che ha perso la vita in un incidente a Salza di Pinerolo dopo aver riorganizzato il tradizionale pranzo dei falegnami.

Un evento ritrovato e una tragedia inaspettata

Alberto Tron, un giovane falegname di 27 anni, è deceduto in seguito a un tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel Torinese, precisamente a Salza di Pinerolo. La vittima, entusiasta di riportare in vita un evento comunitario che non si svolgeva da tempo, il “pranzo dei falegnami”, ha incontrato un destino crudele. Secondo le ricostruzioni fatte dai media locali, Alberto aveva preso l’iniziativa di organizzare nuovamente questa tradizionale celebrazione. Tuttavia, la giornata si è trasformata in tragedia quando, dopo la festa, Alberto è caduto dal tetto dell’auto su cui viaggiava, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Le circostanze dell’incidente

La dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Alberto sembra uscita da un atto di folle temerarietà: salito sul tetto dell’auto di un amico per attraversare un tratto montano dopo il pranzo, ha perso l’equilibrio in una curva, cadendo rovinosamente. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, e nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, il giovane non si è mai più risvegliato dal coma in cui era caduto, venendo dichiarato clinicamente morto alcuni giorni dopo l’incidente.

Una comunità in lutto e un gesto di generosità

La comunità di Villar Perosa e Pinasca, dove Alberto viveva e lavorava nella falegnameria di famiglia, è stata profondamente scossa da questa perdita. Descritto da chi lo conosceva come un ragazzo pieno di vita e appassionato di moto, Alberto lascia un vuoto incolmabile. In un ultimo gesto di generosità, i suoi genitori hanno deciso di donare gli organi del figlio. Il ricordo di Alberto rimarrà vivo non solo nel cuore di familiari e amici, ma anche attraverso i messaggi di cordoglio e le foto condivise sui social, tra cui quella pubblicata da un’amica su Facebook, che lo ricorda come colui che “ora farà ridere gli angeli”.