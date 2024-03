“100 messaggi” di Lazza, un fenomeno che ha conquistato tutta Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

Una delle prime ragioni del successo di “100 messaggi” risiede nel suo ritmo unico, che sfrutta il 12/8, un tempo musicale che ricorda il “shuffle”.

Questo ritmo dondolante e persistente, tipico delle ballate d’altri tempi, cattura subito l’attenzione, invitando quasi a un movimento fisico, a un balzo emotivo nel cuore dell’ascoltatore. L’associazione con i movimenti dolci e trascinati del ballo trasforma l’ascolto in un’esperienza viva e coinvolgente, ancor più quando si parla di una canzone che narra di amore e disamore.

La magia del pianoforte e i richiami classici

La traccia si distingue anche per l’utilizzo predominante del

pianoforte, con arpeggi che ricordano le melodie di grandi compositori come Beethoven, e in particolare l’eco della “Sonata al chiaro di luna”. Questo legame con la musica classica, insieme all’amore dichiarato di Lazza per Chopin, conferisce alla canzone un tono nostalgico e profondamente emotivo, in grado di toccare corde intime nell’ascoltatore. L’approccio minimalista, che vede il pianoforte arpeggiare tre note per accordo in un contesto moderno di rap, crea un ponte tra passato e presente, mostrando come la musica possa essere senza tempo.

Un testo che parla al cuore

Al di là degli aspetti musicali, “100 messaggi” si impone per il suo testo, un racconto di amore e disamore che trova eco nelle esperienze personali di molti. La canzone esplora la tensione tra i sentimenti contrastanti che emergono in una relazione in crisi, riuscendo a catturare la complessità emotiva di questi momenti con parole semplici ma incisive. Il testo diventa così un medium per l’identificazione personale, offrendo uno spazio di riflessione sull’amore, sulle sue difficoltà e sulle sue fine.

Ritmo, emozione e parola: l’alchimia di “100 messaggi”

“100 messaggi” di Lazza è molto più di una canzone rap: è un’opera che fonde insieme il ritmo avvincente del 12/8, la profondità emotiva del pianoforte con richiami alla musica classica, e un testo che parla direttamente all’anima. Questi elementi si combinano per creare un brano che non solo intrattiene, ma invita anche all’introspezione e alla condivisione emotiva, spiegando così il motivo per cui questa canzone non riesce a uscire dalla testa e dal cuore degli ascoltatori.