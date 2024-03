Incidente in scooter, morto sul colpo il 42enne Michele Malenotti imprenditore noto in tutto il mondo, la sua famiglia rilanciò il marchio Belstaff

0 Condivisioni acebook Twitter



L’imprenditore Michele Malenotti perde la vita in un tragico incidente stradale a Venezia

Un tragico destino sulla strada

Nella quiete notturna del Veneziano, Michele Malenotti, noto imprenditore di 42 anni, ha incontrato un destino tragico. La notte si è conclusa in modo funesto per lui, a seguito di un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. Il triste evento ha colpito profondamente sia la comunità locale che il mondo dell’imprenditoria, ricordando a tutti la fragilità della vita.

L’incidente e le indagini

L’incidente si è verificato lungo la strada regionale 15 Noalese, nel tratto compreso tra Scorzè e Zero Branco, precisamente vicino a una rotonda. Le cause sono ancora oggetto di indagine, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che un malore improvviso possa aver costretto Malenotti a una manovra fatale, portandolo a perdere il controllo dello scooter e a collidere contro il cordolo della rotonda. Nonostante l’assenza di altri veicoli coinvolti, l’impatto è stato letale. I soccorritori del 118, arrivati tempestivamente sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo. I carabinieri, ora, stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Una vita dedicata all’imprenditoria

Michele Malenotti, vissuto tra Mogliano Veneto e Roma, era una figura chiave nel mondo dell’abbigliamento di lusso. Con la sua famiglia e il gruppo Clothing Company, aveva acquisito e rilanciato il prestigioso marchio britannico Belstaff, noto per i suoi trench e giubbotti, prima di venderlo nel 2011 per 110 milioni al gruppo Labelux. Dopo la vendita di Belstaff, Malenotti era diventato l’amministratore delegato di Matchless, un’azienda internazionale di abbigliamento ed e-bike, consolidando la sua reputazione nel settore della moda e del lifestyle. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma anche nel tessuto imprenditoriale che aveva contribuito a innovare e sviluppare con passione e dedizione.