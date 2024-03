Teodoro perde la vita a 52 anni per un calcio all’addome, due stranieri arrestati per omicidio. “Volevano derubarlo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Indagine in corso per la misteriosa morte di Teodoro Ullasci all’Aquila.

Un tragico compleanno

L’Aquila si trova di fronte a un giallo dopo la tragica morte di Teodoro Ullasci, un uomo di 60 anni trovato senza vita nel giorno del suo sessantesimo compleanno. Residente in un appartamento del Progetto Case nella frazione di Tempera, Ullasci avrebbe incontrato la morte in circostanze ancora da chiarire, alimentando mistero e preoccupazione nella comunità locale.

Una lite sfociata in tragedia?

Secondo le testimonianze raccolte, Ullasci avrebbe avuto un violento confronto con almeno due individui, trasformatosi in un’aggressione fisica durante la quale avrebbe ricevuto pugni e un calcio nello stomaco. Nonostante le evidenze di un confronto fisico, l’esame preliminare del medico legale non ha riscontrato segni evidenti di morte violenta sul corpo, lasciando aperte diverse ipotesi sulle cause del decesso, da un pestaggio fatale a una caduta accidentale che potrebbe aver avuto esiti letali.

La ricerca della verità

Le indagini, ora, si concentrano sulla raccolta di prove e testimonianze che possano fare luce sulla dinamica degli eventi. Le autorità sperano che le telecamere di sorveglianza presenti nella zona possano offrire indizi cruciali per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Ullasci e identificare i responsabili dell’aggressione, qualora fosse confermata questa pista. Il pm Guido Cocco, titolare del fascicolo, ha classificato il caso come omicidio preterintenzionale, con un’autopsia prevista per fare chiarezza su questa intricata vicenda.