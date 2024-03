Nonno 84enne spara alla nuora perché lei non gli fa vedere i nipotini, la donna è gravissima

7 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 84 anni, Francesco Gullace, reagisce sparando alla nuora che aveva rifiutato di lasciargli vedere i nipoti. La vittima, una donna di 42 anni, è ora ricoverata in condizioni gravi ma stabili.

Un rifiuto che porta alla violenza

L’incidente, avvenuto nell’appartamento della famiglia a Gioia Tauro, ha visto Francesco Gullace presentarsi con la richiesta di vedere i nipoti. Di fronte al rifiuto della nuora, la situazione è degenerata in una discussione accesa, culminata nell’uso di un’arma da fuoco. La donna è stata colpita al torace e alla gamba destra, necessitando di un immediato intervento chirurgico all’ospedale di Reggio Calabria. La sua situazione è grave, ma non in pericolo di vita.

L’arresto e le indagini in corso

Dopo l’aggressione, Gullace si è recato spontaneamente al Commissariato di Polizia di Gioia Tauro per consegnare l’arma e confessare il suo gesto, venendo arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’arma, una pistola calibro 9 con matricola abrasa, è ora al centro delle indagini condotte dalla Procura di Palmi. Gullace, noto alle forze dell’ordine, ha cercato di giustificare il suo gesto con la tensione familiare e il desiderio di vedere i nipoti, dettagli che verranno ulteriormente esaminati dagli investigatori.

Le condizioni della vittima

La vittima lotta per la sua vita in ospedale ma le sue condizioni se pur gravissime, non fanno temere per la vita della donna.