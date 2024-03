Scontro a un incrocio tra un’auto e una moto, muore sul colpo centauro, si chiamava Angelo aveva 46 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale in Cremona ha portato alla morte di Angelo Salvatore Maugeri, 46 anni, dopo uno scontro tra la sua motocicletta e un’auto.

Tragico destino per un motociclista a Cornate d’Adda

Sabato 23 marzo, nel pomeriggio, una tragica notizia ha scosso la comunità di Cornate d’Adda, in provincia di Monza e della Brianza. Angelo Salvatore Maugeri, un uomo di 46 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel Cremonese. La vittima, che guidava la sua motocicletta Kawasaki lungo la Strada Provinciale 90 in direzione Cassano d’Adda, è deceduta a seguito di uno scontro frontale con una Volkswagen Polo, guidata da una giovane di 19 anni. “Giunto a un incrocio, però, si è schiantato contro la parte frontale sinistra di una Volkswagen Polo guidata da una ragazza di 19 anni che si era appena immessa in carreggiata”, raccontano le cronache locali. Il forte impatto ha catapultato Maugeri a circa 10 metri di distanza, causando la sua morte immediata all’impatto con l’asfalto.

Dettagli dell’incidente e soccorsi

L’incidente, che ha visto la tragica fine di Maugeri, è avvenuto intorno alle 13 di sabato, alle porte di Rivolta d’Adda. L’uomo stava viaggiando verso Cassano d’Adda quando, all’incrocio con lo svincolo per Casirate, si è trovato di fronte la Volkswagen Polo, immessa sulla carreggiata da una 19enne di Crema. L’impatto tra la motocicletta e la ruota anteriore sinistra dell’auto è stato devastante, tanto che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Crema sono intervenuti per i rilievi. Le cause e la dinamica dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma è chiaro che la violenza dello scontro è stata estrema.

Conseguenze e indagini in corso

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Maugeri. La giovane automobilista, invece, è stata soccorsa in stato di shock e poi trasportata all’ospedale di Treviglio per le cure del caso, dopo aver riportato ferite lievi. “Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, per il motociclista 46enne non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.”