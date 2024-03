Alessandro Greco al settimo cielo per la laurea del figlio Lorenzo, 110 e lode per il figlio del conduttore

0 Condivisioni acebook Twitter

Una giornata di grande gioia e festa per la famiglia Greco-Bocci si è svolta venerdì 22 marzo, in occasione della laurea del figlio Lorenzo

Alessandro Greco, noto conduttore televisivo, ha espresso con entusiasmo e orgoglio il successo del figlio sui social media, condividendo l’emozione di questo importante traguardo.

La laurea di Lorenzo Greco

A soli 26 anni, Lorenzo, figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci, ha brillantemente conseguito la laurea in Economia Europea, suscitando la felicità e la soddisfazione dei suoi genitori. Le foto scattate nell’aula universitaria dopo la discussione della tesi testimoniano la gioia e l’emozione di questo momento memorabile.

Un talento poliedrico

Lorenzo Greco non è solo il figlio di due personalità di spicco, ma si distingue anche come frontman e cantante della band The Old Blossom. La sua passione per la musica si è sviluppata da giovane, portandolo a intraprendere un percorso artistico che affianca con successo agli studi accademici.

Sostegno e orgoglio familiare

Il successo di Lorenzo è il risultato di impegno, dedizione e talento, ma anche del sostegno incondizionato dei suoi genitori. Alessandro Greco ha sempre manifestato grande orgoglio per i successi del figlio, riconoscendo il suo valore e la sua determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

Un futuro radioso

La famiglia Greco-Bocci celebra unita la laurea di Lorenzo. Questo importante traguardo è solo l’inizio di un percorso ricco di opportunità e soddisfazioni per il giovane laureato, che può contare sul supporto e l’affetto dei suoi cari in ogni passo del suo cammino.