Alfonso Signorini si è dovuto cancellare dall’ordine dei giornalisti, cosa è accaduto

Alfonso Signorini ha deciso di sospendersi dall’ordine dei giornalisti per dedicarsi al mondo della pubblicità sui social.

Secondo Giuseppe Candela per Dagospia, il conduttore del Grande Fratello e direttore editoriale di Chi ha scelto di intraprendere questa nuova direzione, evidenziando un crescente interesse verso le pubblicità su Instagram.

La decisione di Signorini e le implicazioni professionali

Signorini, noto per il suo ruolo televisivo, ha optato per questa sospensione per poter sperimentare collaborazioni nel campo pubblicitario. Questa mossa è stata necessaria poiché l’iscrizione all’albo dei giornalisti impedisce la promozione pubblicitaria. Ora libero da tali restrizioni, ha già iniziato a sponsorizzare prodotti, come una linea di skincare da lui co-creata con un famoso marchio beauty, e precedentemente, un marchio di caffè.

L’impegno continuo di Signorini e le nuove opportunità

La cancellazione dall’ordine dei giornalisti non intaccherà i suoi ruoli attuali. Signorini manterrà la conduzione del Grande Fratello e la direzione editoriale di Chi, oltre a esplorare le nuove opportunità nel campo della promozione sui social. Sfruttando il suo vasto seguito su Instagram e la sua notorietà televisiva, Signorini si propone come un conduttore di punta, sia sul piccolo schermo che online.