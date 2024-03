Bimbo di 2 anni trovato senza vita in casa dalla mamma. La donna distrutta “Lo stavo lavando”

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragedia a Longare: la comunità sotto shock per la morte di un bimbo di due anni. Un evento devastante che solleva interrogativi, in attesa degli esiti dell’autopsia.

Una perdita incomprensibile

La tranquilla comunità di Longare, nella provincia di Vicenza, è stata scossa dalla tragica scomparsa di un bambino di soli due anni, avvenuta il 23 marzo.

Questo luttuoso evento ha lasciato un velo di dolore e incredulità tra i cittadini, con le cause della morte ancora avvolte nel mistero.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia locale, i quali attendono l’autopsia per fornire risposte definitive su quanto accaduto. “Una tragedia le cui cause sono ancora da chiarire,” come hanno sottolineato gli inquirenti, che si stanno adoperando per fare luce sull’accaduto.

Gli ultimi momenti

La dinamica dei fatti è al centro delle indagini: la madre del piccolo, distrutta dal dolore, ha raccontato di aver lasciato il figlio da solo per brevi istanti, durante i quali si stava occupando della sua igiene. Al suo ritorno, ha trovato il bambino a terra, privo di vita.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, al momento dell’arrivo dei soccorsi, per il piccolo non c’era più nulla da fare.

“Quando è tornata, ha trovato il piccolo a terra, privo di coscienza,” ha dichiarato la genitrice agli inquirenti, un racconto che sottolinea la rapidità e l’imprevedibilità della tragedia.

Ricerca delle cause e precedenti dolorosi

La comunità di Longare ora attende risposte, sperando che l’esame autoptico possa chiarire le circostanze di questa morte improvvisa.

Finora, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un tragico evento dovuto a cause naturali, forse un malore improvviso che ha portato a un arresto cardiocircolatorio.

Questo evento riporta dolorosamente alla mente un altro triste episodio avvenuto in Veneto a fine settembre, quando un bambino di 11 mesi perse la vita durante il riposo in un asilo nido.

Anche in quel caso, la comunità fu colpita da un senso di perdita incomprensibile, con indagini in corso per fare luce sulla tragedia.

“Quella di Longare è una vicenda che riporta alla mente quanto avvenuto a fine settembre sempre in Veneto,” un parallelo che sottolinea come queste tragedie lascino un segno profondo nelle comunità colpite.