Alessandro, 22enne colpito da una ruota durante un rally, è morto dopo dieci giorni d’agonia

Tragica fine per Alessandro Valletta, giovane spettatore colpito da una ruota al Rally del Ciocco.

Una gara si trasforma in tragedia

Il 16 marzo, una giornata di sport si è trasformata in tragedia al Rally internazionale del Ciocco, nella provincia di Lucca. Alessandro Valletta, un giovane di 22 anni originario di Pescaglia (Lucca), stava assistendo alla competizione quando una ruota si è staccata da una vettura in gara, colpendolo violentemente.

Nonostante i tempestivi soccorsi e le cure ospedaliere ricevute all’ospedale di Pisa, il giovane ha perso la vita dopo dieci giorni di lotta tra la vita e la morte.

La comunità locale e gli appassionati di rally sono stati profondamente colpiti da questo evento luttuoso, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha vissuto quelle giornate.

Gli sforzi dei medici e le indagini in corso

Subito dopo l’incidente, Alessandro è stato soccorso con urgenza e trasportato all’ospedale di Pisa, dove i medici hanno tentato di salvarlo con interventi chirurgici e cure intensive.

Purtroppo, le gravi ferite riportate al volto e al torace non hanno lasciato speranze, e il giovane non si è mai ripreso.

Parallelamente, le autorità giudiziarie, rappresentate dal sostituto procuratore della Repubblica di Lucca, Paola Rizzo, hanno avviato un’indagine sulla dinamica dell’incidente, sequestrando il veicolo coinvolto per analisi tecniche approfondite. L’obiettivo è chiarire ogni aspetto dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Il ricordo di un evento funesto

L’incidente ha lasciato una profonda traccia nel mondo del rally, tanto che gli organizzatori hanno deciso di modificare il consueto protocollo di celebrazione al termine della gara.

A Castelnuovo Garfagnana (Lucca), la cerimonia di premiazione è stata sobria, senza gli usuali festeggiamenti e lo stappo di spumante, in segno di rispetto per la tragedia accaduta e per ricordare Alessandro Valletta.

Questo gesto ha sottolineato la solidarietà e il cordoglio dell’intera comunità sportiva e locale verso la famiglia del giovane e tutti coloro che sono stati toccati da questa dolorosa perdita.