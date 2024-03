Fedez acquista una Ferrari Roma: “La prima in Italia con il tettuccio in tela”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni, sembra voler riprendere in mano la sua vita, facendo importanti acquisti

Dopo l’appartamento a Milano, il rapper ha ora acquistato una Ferrari Roma, svelata nelle sue storie su Instagram insieme al padre, Franco Lucia.

“La prima Ferrari Roma consegnata in Italia ed è con il tettuccio in tela” ha annunciato entusiasta Fedez, evidenziando l’eleganza della vettura configurata dal padre. La Ferrari Roma Spider, reinterpretazione moderna dello stile italiano degli anni ’50 e ’60, presenta come novità il tetto removibile in tessuto.

Il prezzo di listino parte da 240mila euro, e scherzando con il padre, Fedez ha commentato: “La guiderà lui più di me”.

Nuova casa e nuovo nido a Milano

Mentre Chiara Ferragni è in vacanza a Dubai, Fedez si occupa del trasloco nella sua nuova dimora a Milano: un attico di 400 metri quadrati con ampie vetrate, parquet e uno specchio del bagno perfetto per selfie. Il rapper sembra concentrarsi sulla costruzione di una nuova vita, con acquisti che riflettono la sua rinascita dopo la separazione.

