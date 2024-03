Auto fa un’inversione improvvisa, inevitabile l’impatto con una moto, un uomo e una donna pedono la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Due motociclisti perdono la vita in un grave incidente a Savio, vicino a Ravenna.

Tragedia alla periferia di Ravenna

Sabato sera, una collisione stradale si è verificata a Savio, una località situata nei pressi di Ravenna, lungo la Statale Adriatica.

Un tragico incidente ha visto la perdita di due vite: un uomo e una donna, rispettivamente di 48 e 56 anni, originari della zona di Lugo.

La moto su cui viaggiavano si è scontrata con un’automobile per cause ancora in fase di indagine.

L’impatto ha causato la loro morte istantanea, dopo essere stati proiettati a distanza dall’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 e la polizia locale.

Dinamica e conseguenze dell’incidente

Le indagini preliminari rivelano che i due veicoli erano in viaggio da Cervia verso Ravenna. L’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per via Ragazzena, dove l’automobile, una Golf, ha effettuato una svolta a sinistra senza notare l’arrivo della motocicletta.

“L’impatto tra moto e Golf è stato violentissimo,” si legge nei report, evidenziando la gravità dello scontro che ha visto i motociclisti cadere rovinosamente a terra, mentre la loro moto terminava la corsa più avanti.

La presenza di traffico e coda, causata da un principio d’incendio a un furgoncino, potrebbe aver influito sulla tragica decisione dell’automobilista di girare.