Puglia, barman 28enne va a trovare la fidanzata e ha un malore improvviso, muore dopo poco

Commozione e dolore a Sava per l’addio a Marco D’Attis, giovane vita spezzata improvvisamente.

Un’improvvisa tragedia colpisce Sava

Il piccolo paese di Sava, nella provincia di Taranto, si è stretto nel dolore per le esequie di Marco D’Attis, un barman di 28 anni la cui vita è stata interrotta all’improvviso da un malore. Il giovane, molto conosciuto e apprezzato nella comunità, è deceduto in circostanze tragiche e inaspettate davanti agli occhi della sua fidanzata, durante una visita a Maruggio.

La scomparsa di Marco: un lutto improvviso

Marco non presentava alcuna patologia nota e non aveva manifestato sintomi preoccupanti prima del fatale malore. La sua morte rappresenta un mistero doloroso per tutti coloro che lo conoscevano, lasciando una scia di domande senza risposta. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, aggiungendo ulteriore disperazione alla già gravosa situazione.