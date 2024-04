Genitori affidano la loro bimba di 3 mesi in adozione per non rinunciare ai loro impegni lavorativi, la storia della piccola diventa virale sui social

0 Condivisioni acebook Twitter

Una coppia decide di dare in adozione la figlia di tre mesi, ritenendola incompatibile con il loro stile di vita lavorativo, ma la nonna interviene salvando la situazione.

Una decisione controversa

Una storia sorprendente emerge da una coppia che ha scelto di rimanere anonima, riguardante la loro bambina di tre mesi, Elizabeth. La decisione di darla in adozione è nata dalla consapevolezza di non essere in grado di adattare la presenza della piccola al loro intenso stile di vita lavorativo. Catherine, la madre, ha confessato di non aver mai sviluppato un legame affettivo con Elizabeth, tornando al lavoro appena due settimane dopo il parto, segno di un disinteresse profondo verso la maternità.

La priorità al lavoro sopra tutto

Il padre di Elizabeth ha delineato il quadro di una coppia completamente assorbita dalla propria carriera, descrivendosi e la moglie come “maniaci del lavoro” per cui la loro professione ha sempre avuto la precedenza su ogni altro aspetto della vita. Questa situazione ha portato Catherine a vivere con disagio la presenza della bambina, al punto da considerarla una fonte di infelicità. Di fronte alla prospettiva di un impatto negativo sulla loro relazione di coppia, hanno visto l’adozione come l’unica via d’uscita.

L’intervento salvifico della nonna

La scelta radicale della coppia non ha trovato però l’approvazione di tutti. La madre di Catherine si è fermamente opposta alla decisione, scegliendo di prendersi cura lei stessa di Elizabeth. L’intervento della nonna ha offerto alla bambina la possibilità di crescere all’interno della sua famiglia biologica, anche se in un contesto diverso da quello originario. La storia, condivisa su Reddit, ha suscitato forte reazione nella community, tra incredulità e disapprovazione per l’azione considerata egoista dei genitori, ma anche apprezzamento per il gesto d’amore della nonna.