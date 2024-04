Affari Tuoi, Silvia Lombardia accetta a malincuore 25mila euro, la sua delusione è tangibile

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella puntata di ieri, primo aprile di “Affari Tuoi”, la protagonista è stata Silvia, una partecipante proveniente da Legnano, nella provincia di Milano

Accompagnata dal padre Pietro, Silvia ha suscitato l’attenzione sin dall’inizio dello show, con Amadeus che scherzosamente ha rivelato: “E’ stata molto agitata prima della trasmissione, ha anche urlato per i corridoi”.

Durante il gioco, Silvia è stata in grado di mantenere in gioco 300.000€ fino alla fine, dimostrando una grande determinazione. Tuttavia, un errore nel chiamare un numero legato alla madre ha portato alla sua sfortunata perdita. Amadeus, con un tono di delusione, le ha chiesto spiegazioni: “Proprio con il numero della mamma li hai persi, perchè lo hai chiamato?”. Nonostante le restassero tre pacchi rossi e quattro pacchi azzurri, Silvia ha rifiutato un’offerta di 8.000€, continuando a sperare in una vincita più consistente.

La svolta e la decisione dolorosa

Alla fine, Silvia ha accettato a malincuore un’offerta di 25.000€, convinta che nel pacco ci fossero i tanto desiderati 75.000€. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il momento della verità ha portato con sé una grande delusione: nel pacco della concorrente c’erano solo 200€. Questo improvviso colpo ha colpito profondamente Silvia, che si aspettava una somma molto più sostanziosa.

Le emozioni del gioco

Nonostante la delusione finale, Silvia ha dimostrato coraggio e determinazione nel corso della partita.