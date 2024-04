Shannen Doherty, la sua dolorosissima scelta: “Sgombero casa mia, non voglio che lo faccia mia madre dopo la mia morte, sarebbe troppo doloroso”

0 Condivisioni acebook Twitter

In un recente video condiviso su Instagram, ha rivelato di aver iniziato a sgomberare la sua casa, non per sé stessa, ma per garantire un futuro più leggero per la sua famiglia, in particolare per sua madre, dopo la sua scomparsa.

La preoccupazione per il futuro

La Doherty ha spiegato che la sua priorità attuale è sua madre e il desiderio di rendere il suo futuro il più sereno possibile. Sapendo quanto sarebbe difficile per lei affrontare lo sgombero della casa dopo la sua morte, l’attrice ha preso la difficile decisione di sgomberare la casa ora, eliminando così il peso emotivo e logistico che sua madre avrebbe dovuto affrontare in seguito. Queste le sue parole: “La mia priorità ora è mia madre. So che sarà difficile per lei se dovessi morire prima di lei. Sarà difficile e quindi voglio che tutte le cose le risultino facili. Non voglio che abbia un mucchio di cose da affrontare dopo la mia morte, non voglio che abbia contenitori pieni di mobili”

Una decisione emotivamente complessa

La decisione di sgomberare la casa è stata emotivamente impegnativa per Doherty. Mentre imballava gli oggetti e i mobili, si è sentita come se stesse abbandonando un sogno e rinunciando alla vita stessa. Tuttavia, ha riconosciuto che questa era la scelta migliore per garantire una transizione più pulita e facile per la sua famiglia quando il momento sarebbe arrivato.

Costruire ricordi con i cari

Con i proventi della vendita dei beni, Doherty ha deciso di fare viaggi e costruire ricordi preziosi con i suoi cari. Ha espresso la sua intenzione di non utilizzare il patrimonio per lasciare un’eredità materiale, ma piuttosto per assicurarsi che la sua famiglia possa godere di momenti speciali insieme.

In questo momento di sfida, Shannen Doherty dimostra una straordinaria forza d’animo e una dedizione altruistica alla sua famiglia, facendo del bene per il loro futuro nonostante le difficoltà che sta affrontando.