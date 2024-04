Si intrufola nella pizzeria Enrico Porzio, beve così tanto da ubriacarsi e si addormena, trovato nel locale il giorno dopo

0 Condivisioni acebook Twitter

Incredibile episodio a Roma: ladro si ubriaca e si addormenta in pizzeria

Una notte fuori dall’ordinario

Nella pizzeria “Al Solito Porzio” di Roma, sulla Tuscolana, si è verificato un episodio che sembra uscito da una sceneggiatura cinematografica. Un ladro, dopo aver scassinato la porta a vetri del locale, non ha sottratto nulla, ma si è lasciato andare a un’ubriacatura tale da crollare in un sonno profondo, svegliandosi solo all’arrivo dei carabinieri. L’evento, accaduto in piena notte, è stato subito chiarito dalla pagina delle Pizzerie Errico Porzio con un disclaimer che sottolinea: “Non è un pesce d’aprile”.

Reazioni sui social: tra ironia e incredulità

La notizia, diffusa attraverso i social network del locale, ha generato una vasta eco, tra divertimento e stupore. Gli utenti, tra commenti e battute, hanno espresso la loro incredulità di fronte a un fatto così insolito. Alcuni fan hanno persino scherzato sulla bontà irresistibile della pizza di Errico Porzio, suggerendo che la disperazione del ladro di trovarsi davanti un locale chiuso abbia avuto la meglio. Commenti ironici non hanno mancato di sottolineare l’originale “soluzione” trovata dall’uomo per assicurarsi un posto nel rinomato locale.

Conseguenze e riflessioni

L’episodio, oltre a scatenare reazioni di ilarità, ha portato alla denuncia per danneggiamento a seguito della distruzione della porta. La vicenda, immortalata in un breve video che mostra le conseguenze dell’effrazione, ha sollevato anche dibattiti sulle implicazioni legali del gesto, con alcuni che argomentano come, in assenza di furto vero e proprio, l’accaduto si configuri più come un’effrazione. La pizzeria “Al Solito Porzio” è diventata, suo malgrado, teatro di un Pasquetta alternativa, con la richiesta da parte di molti di vedere il video dell’uomo mentre si ubriaca, a conferma dell’insolita notte trascorsa tra le mura del locale.