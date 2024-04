Terremoto, fortissima scossa a Tawain, magnitudo 7.4, la più forte degli ultimi 25 anni, crollati edifici, numerosi i morti

0 Condivisioni acebook Twitter

Taiwan scossa da terremoti ravvicinati: bilancio attuale e reazioni internazionali

Taiwan è stata colpita da una serie di potenti terremoti, causando vittime, danni ingenti e interruzioni alla rete elettrica. La comunità internazionale esprime solidarietà e offre assistenza.

Serie di scosse devastanti

Taiwan si è trovata al centro di una sequenza sismica drammatica, iniziata con un terremoto di magnitudo 7.4 localizzato a sud-est di Hualien City, seguito da altri eventi significativi, compresa una seconda forte scossa di magnitudo 6.5.

L’Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha registrato un totale di sette terremoti, quattro dei quali in mare, con epicentri concentrati attorno alla costa orientale di Taiwan e profondità variabili, indicando una serie di eventi sismici altamente concentrati e potenzialmente pericolosi per la popolazione dell’isola.

Impatto e risposta immediata

Il bilancio delle vittime attualmente ammonta a quattro morti e 97 feriti, con danni significativi segnalati in particolare nella contea di Hualien, vicino all’epicentro del terremoto più forte.

Edifici crollati e persone intrappolate sotto le macerie rappresentano la tragica testimonianza della forza distruttiva dei sismi. I servizi di emergenza, inclusi i vigili del fuoco, sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso.

L’infrastruttura critica, come il servizio ferroviario e la metropolitana di Taipei, ha subito interruzioni, benché nella capitale la normalità sia stata in parte ripristinata. La rete elettrica ha subito gravi danni, lasciando oltre 87.000 persone senza elettricità.

Solidarietà e assistenza internazionale

La comunità internazionale ha reagito con messaggi di solidarietà verso Taiwan. In particolare, la Cina ha espresso preoccupazione e cordoglio per le vittime del terremoto, offrendo assistenza in caso di necessità.