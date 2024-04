Scomparso nel nulla dopo aver lasciato la propria casa in auto, ritrovato, dopo una notte di ricerche, morto in una scarpata

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico epilogo per l’anziano scomparso a Campobasso: trovato senza vita nella sua auto ribaltata.

Una ricerca disperata nella notte

Le campagne intorno a San Martino in Pensilis, piccolo comune della provincia di Campobasso, sono state teatro di una febbrile ricerca notturna, conclusasi con il ritrovamento del corpo di un 81enne, scomparso il giorno precedente. Le squadre di soccorso, composte da Carabinieri e Vigili del Fuoco di Larino, hanno impiegato droni dotati di visori notturni in una corsa contro il tempo per ritrovare l’anziano. La speranza di ritrovarlo vivo si è infranta poco dopo le 7.30 di questa mattina, quando l’uomo è stato scoperto senza vita all’interno della sua Fiat Panda Rossa, tragicamente ribaltata in una scarpata.

Le ultime ore dell’anziano

L’81enne aveva lasciato la sua abitazione alla guida della sua auto, allontanandosi senza una meta apparente. La sua assenza ha suscitato preoccupazione tra i familiari, che hanno dato l’allarme nel tardo pomeriggio di giovedì. La macchina, ritrovata in una posizione disperata, suggerisce che l’incidente possa essere avvenuto nelle ore serali del giorno precedente. I soccorritori hanno lavorato incessantemente, ma nonostante i loro sforzi, l’uomo è stato trovato intrappolato e privo di vita all’interno del veicolo. La causa dell’incidente rimane incerta, sebbene non si escluda un malore improvviso come possibile spiegazione.

La città di San Martino in Pensilis e le aree circostanti sono in lutto per la scomparsa dell’anziano, stimato e conosciuto da molti. Il ritrovamento dell’auto, avvenuto grazie alla segnalazione di un passante, chiude un capitolo di angosciosa attesa per la famiglia.