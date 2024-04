Aida sconfitta da un tumore a soli 14 anni. La famiglia “donate per sostenere i malati oncologici pediatrici”

0 Condivisioni acebook Twitter

Pianella piange la scomparsa di Aida Delle Monache, giovane promessa spezzata.

Una comunità in lutto

La piccola comunità di Pianella, in provincia di Pescara, è stata colpita al cuore dalla prematura scomparsa di Aida Delle Monache, una giovanissima studentessa di soli 14 anni, le cui qualità umane e intellettive avevano già lasciato un segno indelebile tra i suoi coetanei e i docenti del Liceo Linguistico che frequentava. La battaglia che Aida ha condotto con coraggio e determinazione contro una malattia implacabile è terminata, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chi la conosceva e amava.

Un gesto di solidarietà

In questo momento di indicibile dolore, la famiglia di Aida ha scelto di trasformare il proprio lutto in un gesto di solidarietà verso chi continua a lottare contro il cancro. Rinunciando ai fiori, hanno invitato a effettuare donazioni in favore dell’associazione “Il sorriso di Gaia”, un’organizzazione dedicata al sostegno dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie, testimonianza dell’amore e della generosità che Aida ha sempre dimostrato durante la sua breve, ma intensa, esistenza.