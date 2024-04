Morte dei due carabinieri, la donna al volante che ha causato l’incidente è coinvolta con i boss locali

0 Condivisioni acebook Twitter

Nancy Liliano, la donna al volante del SUV coinvolto nell’incidente stradale che ha causato la morte di due carabinieri a Campagna, Salerno, è finita sotto i riflettori delle indagini per il suo presunto legame con una famiglia malavitosa locale, i Del Giorno, affiliati alle ‘ndrine calabresi.

Coinvolgimento con la criminalità locale e pregressa vicenda giudiziaria

Nancy Liliano è ora sotto indagine per duplice omicidio stradale e risulta positiva sia all’alcoltest che al narcotest. La sua famiglia era stata coinvolta in un’inchiesta riguardante il traffico di droga associato ai Del Giorno. Nel 2019, Nancy Liliano e altre 14 persone erano state coinvolte in un’ordinanza cautelare riguardante questa vicenda e lei aveva patteggiato una condanna a tre anni, scontati ai domiciliari.

Restituzione del veicolo coinvolto nell’incidente e legami familiari con altro caso giudiziario

Il SUV guidato da Nancy Liliano era stato restituito alla sua famiglia solo pochi giorni prima dell’incidente tragico. Il padre di Nancy, anch’egli coinvolto in un caso di omicidio stradale nel 2022, era sotto processo e il veicolo coinvolto nel suo caso era stato recentemente sequestrato per mancanza di assicurazione. Tuttavia, era stato restituito solo il 3 aprile. Pochi giorni dopo, il 6 o 7 aprile, Nancy Liliano era alla guida dello stesso SUV che ha causato la morte dei due carabinieri.

Le salme dei carabinieri sono già state trasferite nelle loro località d’origine in Puglia, dove oggi si osserva un lutto cittadino per commemorarli.