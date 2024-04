Nel barese, 34enne litiga con la fidanzata e si lancia nel vuoto, morto sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una giornata di dolore ha avvolto la comunità di Santeramo, dove un giovane di 34 anni ha compiuto un gesto estremo, lanciandosi dal balcone della sua abitazione.

Questo tragico evento, che ha lasciato la cittadina in uno stato di profonda costernazione, sembra essere stato preceduto da un acceso litigio con la sua ex compagna.

Un addio che lascia il vuoto: la comunità di Santeramo in lutto

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe preso la drastica decisione di porre fine alla propria vita, gettandosi dal balcone di casa, in seguito a un acceso confronto con la sua ex partner. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, gettando amici, familiari e conoscenti nel più profondo sconforto. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani, confermando la tragica fatalità dell’accaduto.

Un gesto disperato in una tranquilla giornata di primavera

Mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica degli eventi e le possibili cause che hanno spinto il giovane a compiere un gesto tanto estremo, la cittadinanza è unita nel ricordo della vittima, cercando conforto nella condivisione del dolore.

La comunità di Santeramo si stringe nel ricordo di un giovane la cui vita è stata tragicamente interrotta, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un vuoto incolmabile