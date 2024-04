Francesco Totti lancia la bomba: “Iovino non è stato l’unico amante di mia moglie, ecco l’altro nome”

0 Condivisioni acebook Twitter

Le tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad alimentare le cronache rosa, con nuove rivelazioni che emergono in vista della loro prossima udienza di divorzio.

Dettagli delle nuove accuse

Un recente report pubblicato da “Gente” ha svelato che Francesco Totti si starebbe preparando a portare in tribunale prove di un secondo amante della ex moglie, oltre a Cristiano Iovino, già noto al pubblico per le dichiarazioni rilasciate ai media. Le fonti vicine a Totti affermano che queste informazioni potrebbero essere cruciali per determinare le dinamiche della loro separazione, suggerendo che Ilary Blasi possa essere stata la prima a tradire nel loro matrimonio.

Risposta di Ilary Blasi

Ilary Blasi, dal canto suo, ha negato anche la relazione con Iovino, come ha ribadito in diverse occasioni, insistendo sul fatto che il loro incontro si fosse limitato a un semplice caffè. Questa versione dei fatti è stata sostenuta dalla conduttrice anche nel documentario di Netflix, “Unica”, dove ha esplorato diversi aspetti della sua vita privata e professionale.

La questione dei Rolex

Parallelamente alla disputa sulle presunte infedeltà, vi è anche un contenzioso legale riguardante alcuni orologi Rolex, il cui valore è stimato tra i 400mila e gli 800mila euro. La prossima udienza, prevista per il 18 aprile, si concentrerà sulla proprietà di questi orologi, con Totti che sostiene che gli siano stati sottratti da Blasi, mentre i legali di lei affermano che gli orologi erano regali di Totti durante il loro matrimonio e quindi di legittima proprietà di Ilary.

Attesa per le udienze

Mentre il mondo dei media rimane in attesa delle udienze, sia quella imminente per la questione degli orologi sia quella del 31 maggio per il divorzio, il caso continua a sollevare ampio interesse pubblico e speculazioni.

La situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi rimane complessa e carica di tensioni, con accuse e controaccuse che continuano a dominare le discussioni.