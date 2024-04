Strepitoso Sinner, supera Rune a Montecarlo e si prepara per la sfida con Tsitsipas

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner, il numero due del ranking ATP, ha ottenuto una vittoria significativa sui campi di Montecarlo, battendo Holger Rune nei quarti di finale e avanzando alle semifinali, dove incontrerà il due volte campione Stefanos Tsitsipas.

Dettagli della partita

Sinner ha dimostrato una notevole resilienza e abilità nel match contro Rune, vincendo con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Il primo set è stato deciso da un break che ha permesso a Sinner di prendere il comando. Nonostante un secondo set teso, che includeva momenti di frizione tra Rune e il pubblico, il tennista italiano è riuscito a mantenere la concentrazione, anche se ha dovuto cedere il set al tie-break.

Tensioni in campo

Il secondo set è stato caratterizzato da crescenti tensioni, culminate in un episodio in cui Rune ha discusso con il pubblico a seguito di fischi per una violazione del tempo. Nonostante le difficoltà, Rune ha annullato due match point nel tie-break, portandosi alla vittoria del set.

Terzo set decisivo

Nel set decisivo, Sinner ha mostrato grande determinazione, gestendo momenti critici come la difesa di una palla break. Alla fine, è riuscito a conquistare un altro break, sigillando la vittoria mentre Rune appariva visibilmente stanco e frustrato, uscendo dal campo tra i fischi del pubblico.

Prossima sfida: Tsitsipas

Guardando avanti, Sinner si prepara ora a un’altra dura prova contro Stefanos Tsitsipas nelle semifinali. Tsitsipas, che ha vinto il torneo di Montecarlo due volte in passato, conduce negli incontri diretti contro Sinner con un record di 5-3. Tuttavia, nelle loro ultime due partite, a Rotterdam e alle ATP Finals, è stato Sinner a prevalere.

L’incontro promette di essere un altro test significativo per Sinner, che mira a consolidare ulteriormente la sua posizione nell’élite del tennis mondiale. Le prestazioni di Sinner a Montecarlo sono state impressionanti, e la sfida contro Tsitsipas sarà un’opportunità per dimostrare la sua crescita e la sua tenacia in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis.