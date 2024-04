Federica Pellegrini osa con un nuovo taglio pixie per la primavera 2024

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la nascita di sua figlia Matilde, Federica Pellegrini ha deciso di rinnovare il suo look con un audace pixie cut biondo.

Un cambio di look post-partum

Solo tre mesi dopo la nascita di sua figlia, la nuotatrice olimpionica Federica Pellegrini ha fatto un grande cambiamento nel suo stile. Tradizionalmente nota per i suoi capelli corti, questa volta ha scelto un pixie cut, un taglio di capelli molto corto e alla moda per la primavera del 2024. La decisione è stata presa durante un servizio fotografico, un momento perfetto per sperimentare con un nuovo stile.

Dettagli del nuovo hairstyle

Il nuovo taglio di Federica è stato svelato tramite le sue pagine social, dove ha pubblicato foto che la mostrano impegnata in un set fotografico insieme alla piccola Matilde. Gli hairstylist hanno proposto un pixie cut scompigliato con ciuffi che funzionano quasi come una frangia, aggiungendo un tocco moderno e fresco al suo aspetto. “Back to short” ha commentato Pellegrini, riferendosi al suo ritorno ai capelli corti, che da tempo sono una sua firma stilistica.

Il ritorno ai tagli corti

Non è la prima volta che Federica Pellegrini opta per un taglio corto. Durante gli anni dei suoi trionfi olimpici, la nuotatrice ha frequentemente cambiato acconciatura, variando tra bob francesi e tagli corti con ciuffi.