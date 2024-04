Evan Ndicka in ospedale, tutta la squadra va da lui

0 Condivisioni acebook Twitter

La solidarietà del club: visita e sostegno a Evan Ndicka ricoverato in ospedale

La squadra si è recata da Ndicka in ospedale. Il giocatore sta decisamente meglio e ha sorriso a favore di obbiettivo. C’è bisogno di qualche giorno ancora di ricovero per terminare tutti gli accertamenti del caso. Evan, comunque, si è tranquillizzato dopo il grande spavento in campo.

Il gesto della squadra nei confronti di Evan Ndicka è un perfetto esempio di come lo spirito sportivo vada oltre la semplice competizione.

La foto sorridete di Evan ha immediatamente fatto il giro dei social, raccogliendo commenti e like in segno di solidarietà da parte di tifosi e simpatizzanti, dimostrando che il calcio, a volte, è molto più di un gioco.