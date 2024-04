Incidente mortale in curva, scontro frontale tra moto, due morti, gravissima ragazzina di 14 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Dramma sulla strada provinciale che collega Alghero a Bosa: due vittime e una giovane gravemente ferita in un tragico incidente frontale tra moto.

La dinamica dell’incidente e le vittime

Il tragico evento si è verificato nella tarda mattinata di domenica, su una delle strade più frequentate dai motociclisti per il suo panorama mozzafiato tra mare e montagna. In un tratto noto per la sua pericolosità, due moto si sono scontrate frontalmente. Gianluca Valleriani, 66 anni, e Riccardo Delrio, 47 anni, sono morti sul colpo. Il primo guidava una Suzuki, mentre il secondo una Bmw e stava viaggiando con la figlia quattordicenne verso Bosa.

Coinvolgimento di una terza moto e soccorsi

Nell’incidente è stata coinvolta anche una terza moto, il cui conducente ha perso il controllo cercando di evitare l’impatto, finendo in una cunetta. Questo motociclista è stato successivamente trasportato all’ospedale di Alghero per le cure del caso. La figlia di Delrio, gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un elisoccorso. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Interventi tempestivi da parte del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale hanno gestito la scena dell’incidente.