Scomparsa una ragazza di 16 anni, è uscita di casa mercoledì 17 aprile per andare a scuola e da allora non si hanno più notizie

Una studentessa di 16 anni, Ana Maria Daria Ulea, è scomparsa nel nulla dopo essere uscita di casa per andare a scuola a Porcia, Pordenone. Le autorità e la famiglia lanciano un appello disperato.

Una scomparsa inquietante

La comunità di Porcia, in provincia di Pordenone, vive ore di apprensione per la scomparsa di Ana Maria Daria Ulea, una giovane studentessa di soli 16 anni. Ana Maria, originaria della provincia di Salerno ma residente a Porcia, non fa rientro a casa da mercoledì 17 aprile, giorno in cui è uscita per recarsi a scuola. Nonostante le ricerche iniziate immediatamente dopo la denuncia della famiglia la sera stessa, non ci sono stati fino ad ora riscontri che possano dare speranza.

Dettagli e precedenti della scomparsa

Ana Maria non è nuova a episodi di allontanamento volontario da casa, ma la durata di questa assenza ha allarmato familiari e autorità, spingendo queste ultime a attivare il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. La ragazza è descritta come alta circa 1 metro e 75, pesa 55 chilogrammi, ha capelli neri lisci e lunghi, occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere.

Appello alle testimonianze

Con l’avvicinarsi della sera e l’assenza di novità, le autorità hanno deciso di intensificare l’appello alla cittadinanza, sperando che la diffusione dell’immagine e della descrizione di Ana Maria possa aiutare a localizzarla. Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La collaborazione di tutti è fondamentale per cercare di riportare Ana Maria a casa al più presto.