Affari tuoi, sfumata la vittoria di 300mila euro per Valentina e Alessandro: “Era un segno”

Valentina e Alessandro hanno perso l’opportunità di vincere 300mila euro nel gioco televisivo “Affari Tuoi”, decidendo di accettare un’offerta di 45mila euro durante la puntata di ieri, sabato 20 aprile.

La scelta del pacco numero 6

Il pacco numero 6, scelto per significati personali legati alla memoria dei loro cari, conteneva la somma più alta del gioco, cosa che Valentina e Alessandro hanno scoperto solo dopo aver accettato l’offerta di 45mila euro dal dottore Pasquale Romano. Valentina ha spiegato il motivo della loro scelta, connessa a date significative nella loro vita personale: “I due numeri che avremmo portato fino alla fine erano il 14, e infatti quando l’ho preso ho avuto un sussulto, perché rappresenta il giorno in cui ci siamo conosciuti ed è il numero del mio papà. L’ho cambiato con il 6 perché il 6 è un giorno particolare, è il giorno in cui è mancata la madre di Alessandro che era calabrese. Sei è anche il numero di mio nonno al quale ero legatissima”.

Il rammarico della scoperta finale

Al termine del gioco, quando è stato rivelato il contenuto del loro pacco, la delusione di Valentina era evidente. Pur soddisfatti della loro vincita, non hanno potuto nascondere il disappunto per non aver creduto fino in fondo alle loro sensazioni, che avrebbero potuto portarli alla vittoria massima. Valentina ha commentato con un sentito “Era un segno”, esprimendo così il rimpianto per una scelta che, seppur ponderata, ha tagliato loro fuori dalla possibilità di un premio molto più grande.