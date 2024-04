L’amica vip di Chiara Ferragni: “Capisco chi mostra insofferenza nei suoi confronti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Cristina Fogazzi, conosciuta come L’Estetista Cinica, durante un’intervista con Giulia Salemi nel podcast “Non lo faccio x moda”, ha espresso il suo punto di vista riguardo Chiara Ferragni, sottolineando un cambiamento di opinione pubblica nei confronti dell’influencer.

Comprendere l’insofferenza pubblica

Durante l’intervista, Fogazzi ha discusso il “Balocco gate”, un incidente che ha coinvolto Chiara Ferragni e che ha influenzato la percezione pubblica di lei e del marito Fedez. La Fogazzi ha spiegato di capire perché molte persone mostrino una crescente insofferenza verso la Ferragni, suggerendo che tale sentimento fosse già presente in modo latente prima dello scandalo: “Secondo me, verso di loro c’era un’insofferenza anche prima dello scandalo Balocco. Sono stati in pochi a difenderli e da una parte lo capisco.”

Riflessioni personali della Fogazzi

L’Estetista Cinica ha condiviso anche riflessioni personali sulla sua esperienza di vita, contrastando il lusso ostentato dai Ferragnez con la sua realtà passata di difficoltà economiche: “Io sono stata povera, una povera vera non di quelle che non si possono comprare le scarpe Dior ma di quelle che non possono pagare la bolletta della luce e sono due parametri diversi.” Queste osservazioni mettono in luce una critica verso l’apparente facilità con cui alcuni influencer possono mostrare uno stile di vita lussuoso senza apparenti giustificazioni.

Una chiusura riflessiva

Concludendo l’intervista, Fogazzi ha sottolineato di non giustificare l’odio nei confronti dei Ferragnez ma ha evidenziato l’importanza di considerare attentamente la disconnessione tra la vita di lusso mostrata sui social e la realtà di molti dei loro seguaci: “Non giustifico l’odio nei loro confronti, però attenzione.”