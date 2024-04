Calo a picco di ascolti per “L’Isola dei Famosi”: ogni puntata sempre più giù

0 Condivisioni acebook Twitter

Il rinnovato “L’Isola dei Famosi” su Canale 5 continua a registrare un calo di ascolti nonostante le novità introdotte, come il cambio di conduttore e di alcuni opinionisti.

Un rinnovamento che non convince

Il tentativo di rilanciare il programma con l’introduzione di Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi e nuovi volti nel panel degli opinionisti non ha sortito gli effetti sperati. La presenza di Sonia Bruganelli, già nota al pubblico del Grande Fratello, e l’esordio di Dario Maltese non hanno riscosso il successo atteso. Nonostante l’ottimo lavoro svolto da Elenoire Casalegno come inviata dall’Honduras, i dati Auditel mostrano una costante perdita di pubblico.

I numeri deludenti

L’ultima puntata trasmessa lunedì 22 aprile ha ottenuto 2.105.000 spettatori con uno share del 16.16%, perdendo terreno rispetto alle settimane precedenti. Questi risultati, inferiori alle aspettative, potrebbero spingere i responsabili a rivedere la programmazione, che attualmente prevede due puntate settimanali.

Confronto con la concorrenza

La concorrenza si dimostra più forte: la fiction di Rai 1 “Il clandestino”, con protagonista Edoardo Leo, ha dominato il prime time con 2.947.000 spettatori e uno share del 16.6%. Altri programmi come “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 e “Transporter: Extreme” su Italia 1 hanno anch’essi superato “L’Isola dei Famosi” in termini di ascolti.