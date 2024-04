Rimane bloccata con l’auto sui binari con le sbarre abbassate, viene travolta da un treno, morta sul colpo 50enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 50 anni ha perso la vita ieri sera, martedì 23 aprile, in un tragico incidente ferroviario a Cologne, nella provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto al passaggio a livello di via Peschiera, dove l’auto della donna è stata colpita da un treno regionale mentre era bloccata sui binari. La vettura è stata trascinata per oltre cento metri dal treno, risultando fatale per la donna alla guida.

Bloccata ai binari

L’incidente si è verificato intorno alle 22:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della donna si era incastrata tra le sbarre del passaggio a livello situato in una zona rurale di Cologne. Proprio in quel momento, un treno regionale transitava lungo quella tratta, impattando violentemente contro la macchina ferma. L’impatto è stato devastante, con la vettura trascinata per un lungo tratto.

Conseguenze mortali

All’interno dell’auto c’era solo la donna di 50 anni, che ha subito gravi ferite a seguito dello schianto, risultate poi mortali. I soccorsi, arrivati sul posto poco dopo l’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Indagini in corso

Il macchinista e i passeggeri del treno sono rimasti illesi, sebbene visibilmente scossi dall’incidente. I vigili del fuoco delle stazioni di Palazzolo, Chiari e Brescia sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Ora, saranno i carabinieri di Chiari e la polizia ferroviaria a dover ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause precise del tragico evento.