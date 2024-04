Incidente notturno, conducente di un minivan perde controllo del mezzo per colpo di sonno, cinque i feriti, 30enne in fin fi vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente notturno sulla A13, vicino Ferrara, coinvolge un minivan Opel Vivaro con otto passeggeri a bordo, lasciando cinque feriti, tra cui uno in gravissime condizioni.

Dettagli dell’incidente

Un grave incidente stradale è avvenuto poco prima dell’una e mezzo di notte sulla A13, nei pressi di Ferrara, coinvolgendo un minivan Opel Vivaro con otto occupanti. Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo, risultato negativo all’alcoltest, potrebbe aver avuto un colpo di sonno, perdendo il controllo del mezzo. L’auto si è ribaltata da sola senza l’intervento di altri veicoli. I passeggeri, tutti residenti in provincia di Modena, stavano rientrando dall’aeroporto di Venezia al momento dell’incidente.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

La scena dell’incidente ha visto l’intervento di numerose squadre di soccorso, tra cui la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario con cinque ambulanze, un’automedica e un elicottero per l’elisoccorso. Un uomo di 30 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Cesena, dove è attualmente ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Altre quattro persone, tra cui una donna di 46 anni con ferite gravi, sono state portate all’ospedale Sant’Anna di Cona. Due passeggeri sono rimasti incastrati nelle lamiere del veicolo e sono stati liberati dopo un complesso intervento dei vigili del fuoco.