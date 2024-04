19enne aggredito brutalmente mentre è in attesa di un taxi, tassista chiama il 112

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 19 anni è stato brutalmente aggredito all’alba di sabato in piazza XXV Aprile a Milano, vicino alla zona della movida di Corso Como. L’assalto, che ha coinvolto calci, pugni e bottigliate, è durato circa due minuti e ha lasciato il ragazzo con il setto nasale fratturato e altre contusioni.

Dettagli dell’incidente

Il 19enne stava cercando un taxi con quattro amici dopo una serata in centro quando un gruppo di nove-dieci persone, descritte come italiane, ha iniziato ad aggredirlo senza un motivo apparente. L’aggressione è stata particolarmente feroce: la vittima è stata colpita ripetutamente anche quando era già a terra, trascinata per la cintura dei pantaloni e picchiata per circa quaranta secondi.

Reazione e intervento

Un tassista che ha assistito alla scena ha chiamato il 112, credendo inizialmente che si trattasse di una rissa. Il giovane, visibilmente stordito dall’alcol e dalle botte, è stato soccorso dai sanitari di Areu. Nonostante le ferite, ha rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori controlli. In seguito, si è scoperto che uno degli aggressori aveva rubato un iPhone 15 dalla tasca della vittima.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze degli amici presenti e hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare gli aggressori, che sono fuggiti in diverse direzioni. La polizia sta analizzando i video dell’incidente diffusi sui social media per cercare di identificare i responsabili di questa violenta aggressione.