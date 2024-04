Bellissimo gesto di sportività, il Torino rende omaggio all’Inter

0 Condivisioni acebook Twitter

Prima del calcio d’inizio della partita al Meazza, il Torino ha reso omaggio all’Inter, fresca campione d’Italia, con un tradizionale ‘pasillo’ d’onore. Questo gesto di rispetto, ispirato dal calcio spagnolo, è stato adottato negli ultimi anni anche nel campionato italiano e rappresenta una vera celebrazione sportiva.

Celebrazione dei Campioni

I giocatori del Torino, guidati dall’allenatore Juric, si sono schierati formando un corridoio all’uscita dagli spogliatoi per accogliere i nerazzurri, che hanno conquistato lo Scudetto lunedì scorso battendo il Milan e assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo. Mentre i campioni uscivano, i calciatori granata hanno applaudito calorosamente, sottolineando il clima di rispetto e sportività.

Ringraziamenti e coriandoli tricolore

Il capitano dell’Inter ha ringraziato personalmente ogni giocatore del Torino, in un gesto che ha sottolineato ulteriormente la camaraderia tra i due team. L’atmosfera festosa è stata ulteriormente rafforzata dallo scoppio di coriandoli verde, bianco e rosso, che hanno colorato l’aria con i colori della bandiera italiana, celebrando il trionfo dell’Inter.

Attesa dei tifosi e celebrazioni pre-partita

L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri era palpabile già dalle prime ore della giornata, con molti sostenitori che hanno atteso fuori dallo stadio per salutare i giocatori all’arrivo. La partita al Meazza non è stata solo un confronto sportivo, ma anche l’anticamera di una festa Scudetto che vedrà la squadra celebrata con una parata su due pullman scoperti, un evento che promette di essere memorabile per la città di Milano e per i tifosi dell’Inter.