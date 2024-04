Amadeus risponde all’attacco durissimo di Lucio Presta con una foto e una canzone di sottofondo

0 Condivisioni acebook Twitter

Mentre le polemiche tra Amadeus e il suo ex manager Lucio Presta continuano a fare notizia, il conduttore televisivo sceglie di concentrarsi su momenti più lieti, come evidenziato da una recente foto condivisa sui social media.

Un momento di festa a San Siro

Amadeus, noto conduttore, si è goduto una serata speciale allo stadio di San Siro con suo figlio José. Durante la partita in cui l’Inter ha sconfitto il Torino per 2-0, padre e figlio hanno celebrato anche il trionfo dello Scudetto della squadra. La scelta del brano “Buona domenica” di Antonello Venditti per accompagnare il selfie condiviso sulle storie di Instagram sembra trasmettere un messaggio chiaro: c’è tempo per la gioia nonostante le controversie.

Silenzio sulle accuse

Nonostante le recenti dichiarazioni di Lucio Presta rilasciate a Il Giornale, nelle quali l’ex agente esponeva i dettagli della loro rottura prima dell’ultimo Festival di Sanremo, Amadeus non ha mostrato segni di risposta diretta. Invece, ha preferito documentare la serata festiva, evidenziando un approccio che sembra voler distanziare sé stesso dalle tensioni, focalizzandosi su momenti felici e celebrativi.

La musica come messaggio?

La scelta del brano “Buona domenica” non è solo appropriata per l’occasione festiva ma potrebbe anche suggerire un invito a lasciarsi alle spalle le polemiche, almeno per il momento. Questa selezione musicale, insieme all’immagine di contentezza condivisa con il figlio, potrebbe essere interpretata come una dichiarazione simbolica di Amadeus, che invita a godersi la vita nonostante le sfide e i conflitti.