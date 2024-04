Sara, commessa 23enne va a lavorare il 25 aprile, all’improvviso si accascia a terra e muore, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Sara Prandoni, una giovane commessa di Olgiate Olona, è deceduta in ospedale dopo un malore improvviso sul posto di lavoro.

Un malore improvviso e le conseguenze

Sara Prandoni, 23 anni, lavorava in un negozio di telefonia all’interno del centro commerciale di Rescaldina, Milano, quando ha avuto un malore improvviso nel pomeriggio di giovedì 25 aprile. Le condizioni di Sara sono apparse subito gravi; è crollata a terra poco prima delle 14:00, spingendo la centrale operativa del 118 a inviare immediatamente un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei soccorritori di rianimarla sul posto e il trasporto urgente in ospedale, la giovane è tragicamente deceduta poco dopo il suo arrivo.

Indagini in corso per accertare le cause

La causa precisa della morte di Sara Prandoni rimane al momento incerta. È stata disposta un’autopsia sul corpo della ragazza, prevista per il pomeriggio di lunedì 29 aprile, nella speranza di chiarire le circostanze del tragico evento. La comunità di Olgiate Olona, dove Sara è nata e cresciuta, è stata profondamente scossa dalla notizia.

Il cordoglio di amici e conoscenti

L’impatto della perdita di Sara è palpabile tra amici e conoscenti, come dimostra il commovente messaggio lasciato da un’amica, Giorgia, sui social media. Nel suo tributo, Giorgia esprime il dolore e il vuoto lasciato dall’amica, ricordando i momenti condivisi e l’affetto che legava le due giovani donne.