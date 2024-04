Chiara Ferragni, il numero dei suoi follower precipita ancora, meno 100mila e lei si prende una pausa, lascia l’Italia e va a Los Angeles

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni è partita per Los Angeles per una vacanza insieme agli amici di sempre, tra cui Veronica Ferraro e Chiara Biasi, lasciando temporaneamente l’Italia e i suoi impegni professionali.

Un viaggio tra amici

La decisione di partire per Los Angeles segna un momento di distensione per Chiara, che ha scelto di circondarsi di volti noti e cari. Nonostante la mancanza di Fabio Maria Damato, che potrebbe presto lasciare il suo ruolo nell’azienda di Chiara, l’atmosfera del gruppo rimane spensierata. La città californiana non è nuova per Chiara Ferragni, che vi ha trascorso periodi significativi della sua vita, come raccontato nel suo film “Unposted”.

Sfide professionali e personali

Il viaggio arriva in un periodo complesso per l’influencer, che sta vivendo una diminuzione del suo seguito su Instagram. Dopo il caso dei pandori Balocco, il suo profilo ha subito una notevole perdita di follower, scendendo a 29 milioni dai 29.732 milioni precedenti. Questo calo segue un trend negativo che ha visto scomparire 100.000 follower in sole ultime ore, evidenziando le sfide che Chiara sta affrontando nel mantenere la sua influenza digitale.

Una pausa riflessiva

Mentre Chiara si gode la compagnia degli amici sotto il sole di Los Angeles, a Milano Fedez si occupa dei figli Leone e Vittoria. Questa separazione temporanea è vista dai follower come un momento di riflessione e ricarica per entrambi, dopo le intense settimane passate. Chiara sembra cercare in questo viaggio una via per stare vicino alle persone più care e forse per riconsiderare il suo approccio nel mondo digitale che tanto ha influenzato la sua carriera.